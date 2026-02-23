El femicidio de Sofía González, de 35 años, sacudió a Choele Choel y puso en marcha una investigación que avanza con rapidez, aun cuando el principal sospechoso, su pareja Cristian Damián Cuello, de 39 años, fue hallado muerto tras quitarse la vida. La Justicia rionegrina no detiene su marcha: busca determinar cómo la mataron, si actuó solo, y establecer con precisión la causa y la data de la muerte.

Todo comenzó el sábado, cuando la familia de Sofía denunció su desaparición en la Comisaría 8°, tras 48 horas sin noticias. Esa alerta fue el punto de partida. Al ingresar a la vivienda del barrio Villa Unión, los efectivos se encontraron con la peor escena: la mujer estaba muerta. Desde ese instante, la investigación se transformó en una carrera contra el tiempo.

Conectando los primeros indicios, las cámaras de seguridad revelaron la presencia de Cuello en los alrededores. La fiscalía ordenó su búsqueda inmediata y allí entró en juego el despliegue policial. El COER, brigadas de investigación, división motorizada y rural, junto a los perros adiestrados de la fuerza rionegrina, se lanzaron a rastrear cada huella.

La tarea de los perros fue determinante. Mak, Franca y Budy marcaron pistas que guiaron a los equipos hacia la ribera del río y luego a un campo cercano conocido como “La zaranda”. Allí, el domingo por la tarde, se halló el cuerpo sin vida de Cuello. El círculo se cerraba, pero las preguntas recién empezaban.

El trabajo de la fiscalía continúa

Desde la fiscalía descentralizada de Choele Choel confirmaron que la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público continúa con el trabajo. Ya se concretó la autopsia de la víctima; mientras que el análisis del Cuerpo de Investigación Forense al cuerpo de Cristian Damián Cuello, de 39 años, señalado como sospechoso, se realizará en las próximas horas.

"Comenzamos su búsqueda a raíz de ciertos indicios recolectados durante las entrevistas y en el lugar del hecho. El hombre fue hallado sin vida ayer domingo alrededor de las 14:00 en una zona conocida como ´La medialuna´ que bordea el río", explicó la fiscalía.

Ahora, la Justicia debe responder los interrogantes más duros: ¿cómo fue asesinada Sofía?, ¿qué método utilizó Cuello?, ¿actuó solo o hubo alguien más involucrado? La autopsia y las pericias forenses serán claves para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer la cronología exacta de la tragedia.