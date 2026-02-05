Un joven de 29 años quedó formalmente acusado y quedó detenido luego de que la fiscalía le formulara cargos por un robo ocurrido en plena madrugada en una iglesia evangélica de General Roca. El hecho, que terminó con la aplicación de prisión preventiva, fue registrado en vivo por las cámaras del sistema 911 RN Emergencias, lo que permitió a la Policía seguir cada movimiento y atraparlo tras una breve persecución. Las grabaciones sirvieron de pruebas para la acusación del Ministerio Público.

La acusación se organizó en dos momentos que la fiscal describió con precisión. Primero, cuando las cámaras captaron al Gastón Alfredo Andrade trepando un paredón de casi tres metros, forzando una ventana y cargando un parlante de gran tamaño. La imagen fue contundente: remera blanca, pantalón negro, mochila verde y una bicicleta playera que usó para huir con el botín. Esa secuencia, registrada en tiempo real, fue la prueba inicial que lo dejó expuesto.

Luego, minutos más tarde, el joven regresó al mismo lugar. Quizás confiado, quizás apurado, intentó repetir la maniobra y llevarse otra cosa de valor. Pero esta vez no lo logró: personal de la Subcomisaría 69° ya estaba en camino y lo sorprendió en flagrancia. Ese segundo intento frustrado reforzó la acusación y sumó tensión al relato judicial.

Conectando las pruebas, la fiscalía presentó un sustento sólido: actas policiales, fotografías, copias de las cámaras del 911, intervención del Gabinete de Criminalística y la denuncia de la propietaria del templo. Todo quedó enumerado para sostener la calificación legal: "robo con escalamiento en concurso real con hurto en grado de tentativa", según los artículos del Código Penal.

Además, la representante fiscal pidió la prisión preventiva por dos meses, argumentando reincidencia, falta de domicilio estable y peligro de fuga. "Este es un legajo de flagrancia, ya se le habían fijado criterios de oportunidad y suspensión de juicio a prueba, pero siguió cometiendo delitos", explicó. La acusación no solo se apoyó en el hecho puntual, sino en un historial que muestra reiterancia.

Por su parte, el defensor público intentó frenar la medida. Alegó que su asistido no habría sido quien forzó la ventana y que simplemente aprovechó una situación previa. Se opuso a la calificación legal y propuso un juicio directo, buscando evitar la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de Garantías resolvió en línea con la fiscalía: cargos formulados y prisión preventiva por el plazo requerido.