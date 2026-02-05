Una denuncia que encendió la alarma

La laguna Del Toro, en Senillosa, quedó en el centro de la escena luego de que un vecino presentara una denuncia pública contra el EPAS por una presunta contaminación del espejo de agua. El planteo generó preocupación en la zona y derivó en inspecciones para verificar la situación ambiental del lugar.

A partir de esa presentación, organismos con competencia en saneamiento realizaron recorridas y controles en el sector señalado.

El resultado de las inspecciones

Durante esos trabajos, los inspectores localizaron un caño que descargaba líquidos cloacales directamente hacia la laguna. Según se constató en el lugar, la tubería provenía de una vivienda cercana.

La propiedad fue identificada como perteneciente a Fabián Sepúlveda, quien es pareja de Miqueas Alvial, un vecino con aspiraciones políticas, y el autor de la denuncia contra el EPAS, institución a la que acusó de contaminar la laguna.

En ese punto, los equipos intervinientes avanzaron con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar el impacto de la descarga.

Un vínculo que sumó tensión

La situación tomó repercusión y generó revuelo tras conocerse la relación entre el denunciante y la vivienda desde donde salía la descarga.

Ambos son personas que han manifestado públicamente aspiraciones dentro de espacios políticos de línea libertaria, lo que agregó un componente político a un caso que comenzó como un reclamo ambiental.

Más allá de ese contexto, la investigación se concentra en establecer cómo funcionaba el sistema de desagüe de la casa y desde cuándo se producía el vertido hacia la laguna.

Qué se analiza ahora

Tras el hallazgo, los organismos intervinientes avanzan en la evaluación técnica y administrativa del caso. El eje está puesto en determinar el grado de afectación ambiental y las posibles infracciones vinculadas a la descarga detectada.

El episodio dejó al descubierto una trama que comenzó con una acusación contra un ente estatal y terminó con un foco de contaminación localizado en el entorno más cercano de quien impulsó la denuncia. Mientras continúan las actuaciones, la laguna Del Toro sigue bajo observación.