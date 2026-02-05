En una jornada donde Parque Nacional Los Alerces destacó que continúa combatiendo el incendio ayudado por un frente frío y con baja intensidad del viento, efectivos retirados de la Policía de Neuquén lanzaron una nueva colecta solidaria para colaborar con los brigadistas.

El Suboficial Mayor Miguel Ángel Rodríguez destacó, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, que en la primera edición los elementos fueron llevados por él mismo hasta Cholila. "Yo viajé la semana pasada con una con una primera colecta, que fue una iniciativa propia junto a un par de compañeros" relató. La localidad chubutense es uno de los puntos más afectados en las últimas horas.

"Los llevé yo personalmente en mi vehículo y en mi carro. Esa primera colecta la verdad es que fue espectacular la respuesta de la gente, con muchos corazones solidarios" resaltó Rodríguez. Los insumos de salud fueron entregados en el hospital local, y además prepararon bolsitas individuales para los brigadistas.

Rodríguez explicó que los elementos fueron "directamente a la Escuela 727, que funciona como centro operativo. Allí se lo entregué al director, Leonardo Campo. Tengo fotografías y filmaciones de todo lo entregado". Esta aclaración la dio por las acusaciones cruzadas que hubo en los últimos días entre el intendente Silvio Boudargham y un grupo solidario de San Carlos de Bariloche por la supuesta venta de artículos donados.

El policía retirado detalló que entre los artículos más necesarios se destacan una motobomba, dos tramos de mangueras de bombero, motosierra y cadena para la misma, además de ropa de trabajo y calzado de seguridad. Estos últimos elementos son los más necesarios, ya que sufren una degradación considerable. "Yo estuve en el lugar trabajando y la temperatura de la tierra quema literalmente el calzado. Por eso lo más urgente es ropa de trabajo y calzado de seguridad" recalcó Rodríguez.

"También estamos necesitando un tótem, que es un bidón de mil litros como los que se usan en las empresas petroleras, con estructura de aluminio. Se carga con agua, se coloca una motobomba arriba de una camioneta 4x4 y se usa como una mini autobomba para apagar focos de incendio" explicó.

Las donaciones se reciben hasta el sábado 7 de febrero al mediodía en la sede de la Jefatura de la Policía de Neuquén ubicada en Ricchieri y Winter de la capital provincial. "Hablé con el jefe de Policía, Comisario General Tomás Díaz Pérez, quien nos facilitó un espacio en la guardia de Jefatura" destacó Miguel Ángel. Quienes deseen colaborar pueden contactarse al número de celular 299 5484841.

Mirá la entrevista completa: