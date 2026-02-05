Crece la preocupación en el empresariado por el cierre de pymes debido a la presión impositiva

Antonio Novielli, reconocido empresario pyme, habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y se refirió al panorama actual en el sector productivo nacional a partir del sinceramiento en las tarifas que impacta de lleno en la vida de pequeñas y medianas compañías que no pueden afrontar los gastos, que se suman además a la presión impositiva. Además, su mirada sobre el debate que se viene en el Congreso de la Nación en los próximos días por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.



“Venimos de unos años bastante recesivos y cerramos diciembre de una forma caótica, con la línea de créditos y ventas quebrada y la producción parada. El personal está en un estado muy delicado, o suspendido, o de vacaciones, o despedido. Hacia delante no hay ninguna idea innovadora sobre lo que se plantea que pueda inyectar dividendos en el mercado y eso va a agilizar el circulante. Esto vendrá para atrás porque las reformas no son solución porque seguis dejando gente en la calle”, expresó el empresario en primer lugar.



Sobre el debate de la reforma laboral señaló: “Creo que es necesario que exista porque estamos en una era industrial nueva donde la tecnología tiene una incidencia importante y desplaza cada vez más al hombre. Ahora bien, si vos me preguntas si están dadas las condiciones para los cambios te digo que no, porque encontras gente con menos dinero, el que tiene mejor billete gana la jugada, y hoy es el Estado porque tiene a todo el mundo endeudado. No estamos de acuerdo con las formas del proyecto”.



Sobre la misma línea continuó: “No noto que haya vocación de participación, sino autoritarismo exacerbado del Gobierno, es una disputa por ver quién tiene más poder, inclusive al punto de denostarse unos con otros. El trabajo a distancia funciona mucho por ejemplo y no se tiene en cuenta en la iniciativa. Los nuevos empleos no sabemos si empiezan a funcionar, ya que hoy influye mucho la Inteligencia Artificial. Hay promesas de que el futuro será mejor, pero para unos pocos”.



Consultado por las declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo acerca de que no compra ropa en la Argentina, Novielli manifestó: “Lo recepciono con dolor, siempre trabajé por la industria nacional, esta gente acá se capitaliza y lleva sus dividendos al exterior. No compran nada, lucran para invertir en el exterior. Yo saldría a vender la Argentina al mundo, esta gente no me representa. Hace 45 años vengo hablando de lo mismo, hay que desarrollar la capacidad productiva del país, no denostar la actividad”.



Por otro lado, el empresario comentó en diálogo con AM550: “No se puede bajar costos si estás endeudado en el exterior, y lo haces paulatinamente. Hay hipermercados que se van del país porque se terminaron las ventajas impositivas que tenían, y el hijo de quien tenía un almacén se queda sin trabajo por ese motivo”.



Consultado por la forma de reducir impuestos, Antonio Novielli concluyó: “Hay que evaluar cercanías productivas y bases de consumo, hoy tenes costos que te indican en el valor del producto, el transporte por ejemplo. Dos empresas automotrices tuvieron sus primeras sedes en Argentina, Ford y Mercedes, hay que entender esas dinámicas y bajar los costos de productividad”.



