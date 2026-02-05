¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
El 6 de febrero

Argentina confirmó su equipo para debutar en la Copa Davis 2026 ante Corea del Sur

El equipo nacional enfrentará en Busan a los surcoreanos desde el 6 de febrero con un equipo alternativo debido a las bajas de sus mejores rankeados. Será el estreno de Tirante, Trungelliti, Gómez y Andreozzi representando al país.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 16:33
Argentina debutará en Copa Davis con un equipo alternativo.

A un día del estreno, el equipo argentino de Copa Davis confirmó su formación para el primer partido de la edición 2026. La albiceleste visitará a Corea del Sur en una serie que se jugará del viernes 6 al domingo 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de Busan. Javier Frana, capitán del conjunto nacional, confirmó que los singlistas serán Thiago Tirante y Marco Trungelliti, mientras que la pareja de dobles estará formada por Guido Andreozzi y Federico Gómez.

Thiago Tirante, ubicado en el puesto 95 del ranking ATP, llega tras participar en el cuadro principal del Abierto de Australia, donde superó al local Aleksandar Vukic en tres sets, pero cayó en segunda ronda frente al estadounidense Tommy Paul. Su última competencia fue el Challenger de Manama, en el que perdió en cuartos de final contra el italiano Mattia Belucci.

Por su parte, Marco Trungelliti, quien actualmente se sitúa 134°, disputó la clasificación en Melbourne y se quedó a sólo un partido de lograr acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año. Hasta ahora, esa ha sido su única competición oficial en 2026. Pese a que será su debut, el santiagueño de 36 años conoce bien el clima que se respira en una serie de Copa Davis, ya que en 2016 fue sparring del equipo argentino que conquistó la histórica Ensaladera de Plata en Zagreb. Diez años después de haber acompañado desde afuera, Trunge cumple el sueño de representar a la Argentina dentro de la cancha.

A los 36, Trungelliti debutará con la Selección Argentina. (Foto: Prensa AAT)

Respecto al desempeño y evolución de sus jugadores, Frana destacó lo hecho por sus dirigidos: “La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos". Dentro de las numerosas bajas, la mayoría por decisión propia como fue el caso de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Sebastián Báez, entre otros, se le sumó el caso de Andrés Molteni, quien iba a formar parte del dobles pero se bajó por un problema en el hombro.

Por su parte, Corea del Sur presenta un desafío que puede ser más complicado de lo que aparenta el ranking actual de sus tenistas. Hyeon Chung, que llega tras una larga lesión y se ubica en el puesto 392, fue Top 20 en 2018, mientras que Soonwoo Kwon, en el lugar 343, llegó a ser el número 52 en 2021. El dobles lo conformarán Ji Sung Nam y Uisung Park, que vienen de ganar el Challenger de Vietnam el 31 de enero.

Tags
