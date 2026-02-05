A un día del estreno, el equipo argentino de Copa Davis confirmó su formación para el primer partido de la edición 2026. La albiceleste visitará a Corea del Sur en una serie que se jugará del viernes 6 al domingo 8 de febrero en el Gimnasio Gijang de Busan. Javier Frana, capitán del conjunto nacional, confirmó que los singlistas serán Thiago Tirante y Marco Trungelliti, mientras que la pareja de dobles estará formada por Guido Andreozzi y Federico Gómez.

Thiago Tirante, ubicado en el puesto 95 del ranking ATP, llega tras participar en el cuadro principal del Abierto de Australia, donde superó al local Aleksandar Vukic en tres sets, pero cayó en segunda ronda frente al estadounidense Tommy Paul. Su última competencia fue el Challenger de Manama, en el que perdió en cuartos de final contra el italiano Mattia Belucci.

Por su parte, Marco Trungelliti, quien actualmente se sitúa 134°, disputó la clasificación en Melbourne y se quedó a sólo un partido de lograr acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año. Hasta ahora, esa ha sido su única competición oficial en 2026. Pese a que será su debut, el santiagueño de 36 años conoce bien el clima que se respira en una serie de Copa Davis, ya que en 2016 fue sparring del equipo argentino que conquistó la histórica Ensaladera de Plata en Zagreb. Diez años después de haber acompañado desde afuera, Trunge cumple el sueño de representar a la Argentina dentro de la cancha.

A los 36, Trungelliti debutará con la Selección Argentina. (Foto: Prensa AAT)

Respecto al desempeño y evolución de sus jugadores, Frana destacó lo hecho por sus dirigidos: “La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos". Dentro de las numerosas bajas, la mayoría por decisión propia como fue el caso de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Sebastián Báez, entre otros, se le sumó el caso de Andrés Molteni, quien iba a formar parte del dobles pero se bajó por un problema en el hombro.

Por su parte, Corea del Sur presenta un desafío que puede ser más complicado de lo que aparenta el ranking actual de sus tenistas. Hyeon Chung, que llega tras una larga lesión y se ubica en el puesto 392, fue Top 20 en 2018, mientras que Soonwoo Kwon, en el lugar 343, llegó a ser el número 52 en 2021. El dobles lo conformarán Ji Sung Nam y Uisung Park, que vienen de ganar el Challenger de Vietnam el 31 de enero.