Se acorta la pena: Independiente podrá contar con Lomónaco ante Banfield

Independiente atraviesa días complicados luego de la descalificación de la Copa Sudamericana, pero recibe una buena noticia: Kevin Lomónaco estará disponible para enfrentar a Banfield este sábado a las 16.45 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El defensor había sido expulsado en la derrota por 2-1 ante Vélez, el pasado 16 de agosto, tras cometer un penal sobre Tomás Galván en su propia área. Inicialmente, el Tribunal de Disciplina le impuso dos fechas de suspensión, lo que lo había dejado afuera del duelo contra Unión.

Sin embargo, tras el descargo presentado por el club, que cuestionó la expulsión y detalló las circunstancias del hecho, el tribunal decidió reducir la sanción a una sola fecha. De esta manera, Lomónaco ya cumplió su castigo en el empate sin goles frente a Instituto y podrá volver al equipo titular de Julio Vaccari.

Mientras tanto, la dirigencia continúa gestionando ante Aprevide y la Fiscalía para intentar levantar la clausura del estadio tras los incidentes contra la U de Chile, que también derivaron en la postergación del partido con Platense. Aunque las expectativas son moderadas, esperan que al menos se permita jugar con un aforo reducido.