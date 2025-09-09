¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Defensa recuperada

Se acorta la pena: Independiente podrá contar con Lomónaco ante Banfield

El Tribunal de Disciplina redujo la sanción del defensor tras su expulsión ante Vélez, y Julio Vaccari finalmente podrá contar con uno de los pilares del Rojo para el próximo partido.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 16:15
PUBLICIDAD
Tras la reducción de su sanción, Kevin Lomónaco estará disponible para Julio Vaccari

Independiente atraviesa días complicados luego de la descalificación de la Copa Sudamericana, pero recibe una buena noticia: Kevin Lomónaco estará disponible para enfrentar a Banfield este sábado a las 16.45 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El defensor había sido expulsado en la derrota por 2-1 ante Vélez, el pasado 16 de agosto, tras cometer un penal sobre Tomás Galván en su propia área. Inicialmente, el Tribunal de Disciplina le impuso dos fechas de suspensión, lo que lo había dejado afuera del duelo contra Unión.

Sin embargo, tras el descargo presentado por el club, que cuestionó la expulsión y detalló las circunstancias del hecho, el tribunal decidió reducir la sanción a una sola fecha. De esta manera, Lomónaco ya cumplió su castigo en el empate sin goles frente a Instituto y podrá volver al equipo titular de Julio Vaccari.

Mientras tanto, la dirigencia continúa gestionando ante Aprevide y la Fiscalía para intentar levantar la clausura del estadio tras los incidentes contra la U de Chile, que también derivaron en la postergación del partido con Platense. Aunque las expectativas son moderadas, esperan que al menos se permita jugar con un aforo reducido.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD