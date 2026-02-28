Todo estaba encamino y hasta anunciado periodísticamente para que Eduardo Coudet se convierta en el sucesor de Marcelo Gallardo como técnico de River y así ocurrirá desde el miércoles, cuando el argentino regrese al país después de rescindir contrato con el Alavés de España.

En la mañana nacional, el técnico, su representante Christian Grabarnick, el presidente de la institución de Núñez, Stéfano Di Carlo, el mánager Enzo Francescoli, y el renacido Leonardo Ponzio como integrante de la mesa del fútbol, mantuvieron un encuentro vía zoom donde se ahondó en cuestiones deportivas para luego afinar los números económicos del vínculo.

Marcelo Gallardo se despidió el jueves del Millonario.

Lo que aún no está totalmente confirmado es el cuerpo técnico que lo acompañará por los próximos dos años, hasta diciembre del 2027, aunque uno de los que continuará en funciones será Marcelo Barovero como entrenador de arqueros.

Ayer, Coudet dirigió a Alavés en su derrota contra Levante como visitante por la 26ª fecha de La Liga de España y luego brindó una conferencia de prensa en la que desmintió contactos formales entre las partes.

Stéfano Di Carlo y un comienzo movidito de su gestión como presidente de River.

Sin embargo 20 minutos más tarde, fue el propio Grabarnick quien adelantó el inicio de las gestiones, mientras el juego estaba en disputa en Europa, a través de un llamado telefónico que le cruzó Di Carlo al empresario.

Ayudó Mallorca

Esta tarde Mallorca recibía a Real Sociedad por la fecha 26 de La Liga. El nuevo equipo de Martín Demichelis estaba en condiciones de alcanzar a Alavés en la tabla por la lucha de la permanencia, pero al perder 1 a 0 se privó de esa chance.

De esta manera, Coudet tomará el avión con su ex club a salvo de manera transitoria de perder la plaza en la máxima categoría del país ibérico.