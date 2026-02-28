La primera edición del Giganto Trail, la competencia de trail running se realizará en Villa El Chocón este domingo 1° de marzo, con el lema "Nada como pisar historia". Será una carrera reservada a corredores experimentados como para quienes inician su camino en la disciplina. La prueba es organizada por Patagonia Eventos y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Villa El Chocón.

El circuito será entre fósiles y acantilados, en una zona donde se destaca la tierra roja y el agua turquesa. Se pasará por distintos tipos de obstáculos, como cañadones, sectores con piedras y terrenos disparejos.

La acreditación oficial se realizó el sábado 28 de febrero en el Polideportivo de Villa El Chocón, desde las 13 hasta las 17. Además, aclararon que habrá un servicio express de acreditación el día de carrera, desde las 6.30 a 8, con un costo adicional de 10.000 pesos.

La 1° edición del Giganto Trail contará con tres tipos de distancias, para los distintos niveles de competidores que se presentarán en Villa El Chocón.

La de 35 kilómetros denominada "Giganto", la prueba más exigente para los atletas de elite. También se correrán los 21 kilométros que será la divisional "Garra", una distancia competitiva y la de 10 kilómetros "Grieta", circuito más corto ideal para aquellos que se inician en la disciplina.

La largada general se realizará a las 8.30. A lo largo de la carrera habrá diferentes puestos de hidratación y asistencia médica.