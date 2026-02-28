Este domingo 1ª de marzo se llevará a cabo la competencia de ciclismo, Carrera de los Senderos con epicentro en la reserva natural de la Cueva del León en General Fernández Oro.

La modalidad de la competencia será para parejas y en forma individual, y se correrá sobre una distancia única de 45kilometros, tanto para los corredores y competitivos y promocionales. Con acreditación de 8 a 9.30 el mismo día de la competencia y la largada se anunció para las 10.

Las categorías Promocionales, con la suma de edades de los 2 participantes, reservada a, damas A, hasta 59 años, damas B, 60 a 79 años, damas C, más de 80 años, Mixto Promo A , hasta 79 años, Mixto Promo B, más de 80 años. Y, caballeros A, hasta 59 años, caballeros B, 60 a 79 años y caballeros C, más de 80 años.

En categorías competitivas, también suma de edades de los 2 participantes, en damas Elite, hasta 59 años, damas master A, 60 a 79 años, damas Master B, 80 a 99 años y damas Master C, más de 100 años, mixta A, hasta 79 años, mixta B, 80 a 99 años y mixta C, 100 años y más, Elite, hasta 59 años, master A, 60 a 79 años, master B, 80 a 99 años, master C, 100 a 119 años y master D, más de 120 años. En las categorías individuales, sobre 50 kilómetros, pro-masculinos (libre ), al igual que pro-damas (libre ).

La premiación incluirá, trofeos del primero al tercero en todas las categorías y medallas finisher para todos los participantes. Los precios de la inscripción serán hasta el 15 de febrero de 100.000 pesos para las parejas de las categorías promo y competitivos y 60.000 pesos en categorías individuales pro-damas y pro-caballeros, competitivos.