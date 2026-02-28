En el marco de la pretemporada que lleva a cabo por estos días en Mendoza, Deportivo Rincón se midió este sábado por la mañana con los juveniles de Independiente Rivadavia, entidad que milita en primera división de la Liga Profesional. El Torneo Federal A 2026, es el principal objetivo de este año para la entidad neuquina, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde por ahora jugaría el viernes 20 de marzo, fecha no confirmado, que se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Este viernes se confirmó que el santafesino Jonathan Brian David Fleita (31 años, 20 de enero de 1995). Juega como marcador central y su primer equipo en el fútbol argentino fue Unión de Santa Fe, en 2025 militó en Chaco For Ever en la Primera Nacional, será jugador del elenco que dirigirá Pablo Castro este año. "El Samurai" como se lo conoce, además de en el "Tatengue" jugó en Nueva Chicago, Temperley, Atlético Rafaela, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Olimpo de Bahía Blanca y el año pasado en la entidad de Resistencia.

Práctica de sábado a la mañana

En entrenador mendocino probó con dos formaciones, quedando en claro por las variantes y posiciones que todavía no hay una formación titular, ni una suplente y lo que se buscó es buscar que los jugadores vayan entiendo lo que pretende y busca el director técnico desde lo táctico y estratégico. Presión alta, posesión del balón, trato atildado, un equipo vertical buscando siempre el arco rival e intentando ser protagonista.

Foto: Prensa Deportivo Rincón

Uno de los equipos que se paró 4-1-4-1, alistó a Alejandro Sánchez, Cristián Correa, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel y el colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, se impuso 4 a 0 con tantos del roquense Miguel, Cangá Vargas que marcó su tercer gol en otros tantos juegos informales jugados y dos del cordobés que proviene de Racing de Córdoba, Axel Oyola.

La otra formación que jugó, tuvo un dibujo táctico de 4-1-3-2 y mostró en cancha a Jonathan Criado, Nicolás Di Bello, hizo su presentación el santafesino Jonathan Brian David Fleita, Marcos Ignacio Narváez, Juan Albertinazzi, el juvenil Marcos Moya, Matías Carreras y Ezequiel Carlos Ávila como carrileros y Rodrigo Montes más suelto, arriba jugaron el formoseño Cristián Ariel Estigarribia y Matías Domínguez, este último autor del único gol de la práctica que finalizo 1 a 0. Luego ingresaron, el colombiano Jair Julio Blanco, Jorge Rossi y Fernando Inda.

A prueba

Apenas arribó el plantel de El León del Norte a Mendoza, se sumó Marcos Ignacio Narváez, marcador central mendocino de 19 años, que se inició en Godoy Cruz Antonio Tomba y desde 2024 se incorporó a Independiente Rivadavia. El jugador quedó libre de La Lepra, estará a prueba mientras dure la estadía en la provincia cuyana y Pablo Castro decidirá al respecto, si se incorpora o no al plantel.