La localidad de Senillosa está a pocos días de contar con una nueva subestación transformadora, que permitirá triplicar la capacidad de suministro eléctrico y mejorar la calidad del servicio para vecinos, comercios e industrias. La obra registra un avance cercano al 90% y se espera que finalice a fines de febrero, según informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Para marzo, se proyecta que se pueda iniciar el traslado de la demanda desde Arroyito hasta la nueva subestación, permitiendo que los clientes de la localidad reciban energía de forma estable y confiable. Esta ampliación forma parte de un plan estratégico provincial para responder al crecimiento poblacional y productivo de la región.

La obra cuenta con una inversión de 9,5 millones de dólares y comprende 21 kilómetros de línea de 33 kilovoltios entre Arroyito y Senillosa, una subestación con 10 MVA de potencia y la integración con la red existente de 13,2 kilovoltios, lo que garantiza un salto significativo en la disponibilidad y confiabilidad del suministro.

El presidente del EPEN, Mario Moya, destacó que la ampliación no solo mejora la calidad del servicio, sino que también responde a la creciente demanda de energía en la zona, vinculada al desarrollo del parque industrial local y al crecimiento del corredor Vaca Muerta. La subestación contará con tecnología para ser operada y controlada de manera remota, desde el centro de control del EPEN.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió recientemente las instalaciones y remarcó la importancia de la obra para la comunidad: “Estamos cerrando un proyecto esperado durante años, que garantiza energía segura y suficiente para los vecinos y el desarrollo futuro de Senillosa”. La puesta en marcha de la subestación promete mejor calidad, disponibilidad y confiabilidad del suministro eléctrico para los próximos años.