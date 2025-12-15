El Prefederal de básquet entra en sus momentos culmines donde se conocerá el nuevo campeón de la temporada 2026. Pacífico recibirá a Perfora por el tercer juego de la final que está igualada en 1. Además, se disputa el segundo partido de la promoción.

Pasó la semana turbulenta luego de un segundo partido trunco en el “Piti” Claris, donde una agresión de un espectador a Maranguello dejó suspendido el cotejo a falta de 1.54 minutos. El fallo dio (Entre varias cosas) que se complete el cotejo a puerta cerradas, y que termina con victoria de Perfora.

Ahora la serie se muda a cancha del Decano, donde Pacífico se quedó con el juego 1 y abrió la serie al mejor de 5 partidos. El juego irá desde las 21.30hs

EL primer juego quedó 100 a 93 para Pacífico, el segundo 96-85 para el verde, que en el cuarto juego deberá jugar a puerta cerradas el próximo viernes 19 en Plaza Huincul.

Perfora va por el golpe para poder cerrar al serie en casa

Se define la promoción

En el Histórico, mismo horario de las 21.30hs, Plottier se enfrentará con Biguá por el segundo juego de la promoción que entregará el último boleto a la zona campeonato y Federal 2026.

El primer cotejo fue para Plottier por 79-69 de visitante en EL Nido. En el caso de lograr la victoria en casa, el equipo de Berardi logrará el ascenso. Caso contrario habrá tercer partido en Biguá.