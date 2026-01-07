El sueño argentino en la United Cup llegó hasta donde pudo. En una serie intensa y pareja, el equipo nacional quedó eliminado en los cuartos de final tras caer por 2-1 ante Suiza, que fue más efectivo en el momento decisivo y selló su pase a semifinales.

La definición llegó en el dobles mixto, el punto que suele inclinar la balanza en este formato. Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no lograron torcer la historia frente a la experiencia y jerarquía de Belinda Bencic y Jakub Paul, que se quedaron con el triunfo y bajaron el telón de la serie.

Antes, Argentina había logrado reponerse de un arranque adverso. En el primer punto, Solana Sierra sufrió ante Bencic, que impuso condiciones de principio a fin y ganó con claridad por 6-2 y 6-2. Con la serie cuesta arriba, apareció Sebastián Báez para sostener la ilusión. El bonaerense jugó un partido sólido y maduro frente a Stan Wawrinka, al que derrotó por 7-5 y 6-4 para igualar el cruce y devolverle vida al equipo.

Fue un golpe anímico importante, pero no alcanzó. En el duelo definitivo, la dupla suiza mostró mayor coordinación y aprovechó los momentos clave para cerrar la serie y dejar sin margen a los argentinos.

Más allá de la eliminación, la actuación del equipo nacional dejó una marca positiva. Por primera vez en su historia, Argentina alcanzó los cuartos de final de la United Cup y volvió a meterse entre los protagonistas del torneo. En una competencia joven, que se disputa desde 2023 y combina singles masculinos, femeninos y dobles mixtos, el conjunto albiceleste volvió a demostrar que puede competir de igual a igual ante las potencias.

El camino se terminó antes de lo esperado, pero la ilusión quedó encendida. Argentina se despidió con la frente alta, sabiendo que el crecimiento es real y que el techo, todavía, está más adelante.