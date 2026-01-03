Platense ya no sueña: se prepara. Con el 2026 recién en marcha, el Calamar comenzó a darle forma al plantel con el que disputará por primera vez en su historia la Copa Libertadores, el desafío más importante desde su fundación y una cita que marcará un antes y un después para el club de Vicente López.

Sin un presupuesto exuberante, pero con planificación y convicción, la dirigencia empezó a mover el mercado con un objetivo claro: competir. A la ilusión continental se le suma otro compromiso pesado, la defensa del título en el Torneo Apertura, lo que obliga a un armado inteligente y equilibrado.

En ese camino, Platense ya cerró tres incorporaciones. Tomás Nasif, delantero de River, llega a préstamo tras un paso irregular por Banfield, condicionado por una lesión, pero con antecedentes que invitan a ilusionarse. El ataque también sumó a Juan Gauto, extremo de pasado destacado en Huracán y en la Selección Argentina Sub 20, que vuelve al país desde el Basel de Suiza con la necesidad de recuperar continuidad.

La tercera cara nueva es conocida: Tomás Silva. El lateral, que estuvo cedido durante la última temporada, convenció con su rendimiento y el club ejecutó la opción de compra de 400 mil dólares por el 50% de su pase, asegurándolo hasta 2028.

El mercado aún no se cerró para el equipo de Walter Zunino. Platense sigue de cerca a Stefano Moreyra, volante que quedó libre de Instituto; Eugenio Raggio, defensor que milita en Deportivo Cuenca; y Héctor Bobadilla, enganche de Always Ready y uno de los goleadores del último torneo boliviano, cuyo pase pertenece a Cerro Porteño.

Claro que el salto internacional también trae movimiento de salida. Ronaldo Martínez, figura y máximo artillero del Torneo Clausura, podría emigrar a Pumas de México en una operación cercana a los tres millones de dólares. Ignacio Vázquez, con contrato vigente hasta 2028, continúa en la mira de clubes grandes del fútbol argentino.

Además, 16 futbolistas finalizaron su vínculo el 31 de diciembre. Entre ellos aparecen nombres de peso como Nicolás Orsini, Andrés Desábato, Franco Baldassarra, Raúl Lozano, Oscar Salomón y Rodrigo Herrera. Todos quedaron en libertad de acción o regresaron a sus clubes de origen, aunque la dirigencia no descarta volver a negociar con algunos.

Platense empieza a caminar su sueño más ambicioso. La Libertadores ya no es una postal lejana: es el escenario que espera al Calamar, que se arma con cautela, pero con la convicción de que la historia también se escribe desde Saavedra y Vicente López.