Deportivo Rincón suma a Matías Domínguez como nuevo refuerzo

La dirigencia de Deportivo Rincón, no se toma descanso ni en domingo, y no para de sumar refuerzos de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

En las últimas horas llegó el anuncio de que el delantero Matías David Domínguez, es otra nueva incorporación al plantel de la entidad del norte neuquino, transformándose en la undécima (11) cara nueva del elenco que va a orientar en esta temporada el mendocino de Alvear, Pablo Castro.

Con 34 años (nació el 29 de octubre de 1991) en Rafael Castillo en el conurbano bonaerense, delantero neto, 1,83 metros de altura, 80/82 kilos su peso ideal, jugó la temporada pasada en Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero. Extenso recorrido en el fútbol del ascenso argentino, ya que vistió las casacas de Talleres de Remedios de Escalada, Crucero del Norte de Garupá en Misiones, Fénix, Berazategui, Acassuso, Argentino de Quilmes, Deportivo Laferrere y Leandro N. Alem de General Rodríguez. En la primera parte del año pasado jugó en Deportivo Achuapa de Guatemala.

En la Argentina, jugó 113 partidos y convirtió 20 goles en 7 categorías (Primera División, Primera Nacional, Torneo Regional Federal Amateur, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Torneo Federal A).

Ya son once los nuevos jugadores con que contará el mendocino Pablo Castro para la temporada que se avecina, ya se sumaron al plantel del León del Norte, el zaguero central Rodrigo "Petróleo" Herrera, el lateral/volante cipoleño Matías Carreras, los delanteros , Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco, el chileno Alexis Valencia Castro, el volante Rodrigo Agustín Montes, Ricardo Dichiara, el exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, el volante cordobés Axel Iván Oyola, el defensor Juan Albertinazzi y desde este domingo a Matías Domínguez.