En el comienzo de la tercera semana de la pretemporada que se cumple en el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, que participa de una categoría profesional, que se sigue preparando para su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina de este año, donde esperan saber donde y a que hora jugarán el viernes 20 de marzo ante San Lorenzo de Almagro por los 32vos del certamen que concentra a clubes de distintas categorías.

La imprevista salida del zaguero central Jonathan Germán Chacón que se alejó de la institución del norte neuquino para seguir su carrera en Ciudad Bolívar en la Primera Nacional y las bajas del delantero Ricardo Nicolás Dichiara y el chileno Alexis Joel Valencia Castro, la dirigencia trabaja en forma ardua para conseguir al menos dos refuerzos, una defensor central y un carrilero o extremo. En principio se barajó la posibilidad de dos jugadores colombianos, que por ahora se analizan. De caerse las negociaciones, los jugadores podrían ser otros.

El delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas se alista en el gimnasio

También se podría registrar en las próximas horas, el anuncio del retorno del arquero oriundo de Centenario, Ezequiel Darío Lara, que hasta el domingo fue el golero titular de La Amistad de Cipolletti, que perdió la polémica final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 con FADEP, de Russell, departamento de Maipú de Mendoza. El jugador surgido en la ADC sería junto a Alejandro Sánchez y Jonathan Criado los custodios de la valla del elenco de LiFuNe en esta temporada.

Esta semana se bajarán las cargas físicas, y habrá un importante número de partidos amistosos. Los mismos arrancarán este miércoles entre las 16 y las 17 ante la Asociación Deportiva Centenario (ADC), continuarán el sábado por la mañana, entre las 9 y las 10 frente a Deportivo Roca. En ambos casos se jugarán en Ferri, donde alista Rincón.

El martes 24 el plantel estará viajando a Mendoza, donde ya se concretaron con los cuerpos técnicos de San Martín, Deportivo Maipú, Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Para ir buscando el funcionamiento colectivo con prácticas de fútbol.

Los jugadores que realizan los entrenamientos de cara a una dura temporada que se avecina son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, los defensores, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila y Cristián Correa; los volantes, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, el juvenil Marcos Moya, y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son Matías Domínguez, Jorge Rossi, Fernando Inda, el colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas y el formoseño Cristián Ariel Estigarribia.

Los entrenamientos técnicos, tácticos, estratégicos y futbolísticos los comanda Pablo Castro como entrenador y director técnico y principales colaboradores son, como ayudantes técnicos y asistentes, Maximiliano Fernández, Pablo Lucero y Marcelo Rucci, los preparadores físicos, el retornado Marcos Catalini, que ya estuvo en los dos últimos años junto a Alejandro Juan Abaurre y que volvió por sus enormes cualidades profesionales y personales y Jorge Orellano, como entrenador de arqueros, continuará Pedro Recarey, analista de video, Rodrigo Medina, los utileros serán, Pablo Rodríguez y Nahuel Soriano y Ramiro Moraga, oficiará de kinesiólogo.