Se calientan los motores para una nueva temporada del Prokart 2026, la categoría por excelencia del karting del sur argentino confirmó su calendario y su inicio en la pista semipermanente de Centenario, lugar que estrenó temporada pasada y que cumplió con las expectativas.

La apertura del campeonato quedó confirmada para los días 21 y 22 de febrero en el Autódromo Parque de Centenario, escenario que se dio a conocer con el cronograma completo de fechas para el 2026, que prevé nueve fechas distribuidas entre febrero y noviembre.

Para esta primera fecha, el semipermanente que está ubicado dentro del autódromo, seguirá de la misma forma que como se estrenó el año pasado, la idea es hacer unas mejoras pero después de la visita del Turismo Carretera al escenario. “estamos contentos porque se abrió una puerta importante, todos los días tenemos un karting circulando” expresó Charly del Rio, presidente del PRO Kart.

El semipermanente de Centenario recibirá la primera fecha

Por otro lado, remarcó que se buscan nuevos escenarios para el calendario, “estuvimos en Zapala el año pasado y se lo propusimos. Tenemos una reunión en estos días para hacer mejoras” dijo Del Rio, a Grito Sagrado, quien recordó además que la última carrera en la localidad fue en el 98.

El crecimiento de la categoría quedó marcado en los últimos años, no solo grandes corredores de la localidad dicen presente, sino también de diferentes provincias “Esperamos superar lo del año pasado pero tenemos un techo, no vamos por algo faraónico, ya estamos en el lugar ideal. El año pasado terminamos con 126, nuestro ideal es de 140 kartings.

Calendario completo para el 2026

Para este año se está trabajando en un nuevo y atractivo sistema de clasificación, y se agregaron diferentes premios y sorteos. Agregando además que producto de la buena concurrencia, se están logrando grandes sponsor “Cuando levantamos el teléfono en nombre del Prokart, terminan ellos llamándonos a nosotros, tenemos un reconocimiento y vamos creciendo a nivel nacional”

“Hoy el Karting neuquino se compara con el Patín, tenemos referentes y mejores del país. Hoy ocupamos en nuestra actividad lugares importantes. Por número, estamos muy cerca de Córdoba y Buenos Aires” culminó Del Rio.

El calendario dará inicio el 21 y 22 de febrero en Centenario, luego el 14 y 15 de marzo será la segunda fecha en Roca, y el 11-12 de abril será la tercera.