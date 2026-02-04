Un accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 237, en inmediaciones de la localidad Picún Leufú, donde una camioneta volcó mientras circulaba por el sector. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron con lesiones de diversa gravedad.

De acuerdo a la información brindada por los Bomberos Voluntarios, el hecho se produjo cerca de las 6, a la altura del kilómetro 1.324. El vehículo involucrado fue una Ford Ranger en la que se trasladaban dos adultos y un menor, que por motivos que aún se investigan terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

Tras el vuelco, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes, según informó Cutral Co al Instante. Uno de los adultos fue derivado en ambulancia al hospital para recibir atención médica, mientras que en el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 9°, personal de salud y bomberos, con apoyo de una ambulancia de Villa El Chocón.