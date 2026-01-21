Talento neuquino de exportación; Vicente Aguilar se ganó el fin de semana la primera fecha de la ROK Cup del Winter Tour de Karting, competencia de tres jornadas que tuvo el Orlando Kart Center como el primer escenario. El juvenil piloto está viviendo su segunda experiencia internacional arriba de las cuatro ruedas.

Bicampeón nacional de Karting y en búsqueda de seguir progresando dentro del deporte motor. Vicente Aguilar brilla en Orlando, Estado Unidos; logrando un gran triunfo. El viernes fue la clasificación, por problemas del carburador bajó su rendimiento en el auto, y desde ahí fue progresando en los diferentes Heat, largando en todos 12°, quedando 4to en las dos primeras, 3ro en la tercera, y 2do en la Pre final.

“los pilotos de acá son bastantes difíciles porque tiene más tiempo en el Kartódromo. Soy un piloto que me adapto rápido a las pistas, al manejo. Poder ganar y ponerme a nivel de ellos es muy bueno”. Sostuvo Aguilar en Verano de Primera.

En la gran final, todo el trabajo terminó dando sus frutos ya que se adueñó del primer puesto y haciendo incluso el récord de vuelta. Con esto, quedó líder pensando en la dos siguiente jornadas, la 2° nuevamente en el Orlando Kart Center en dos semanas y en sentido contrario, y la última en Tampa, también en florida.

Aguilar, piloto de 11 años, es una de las grandes promesas zonales. Logró dos veces el título Argentino en Cadetes y ahora compite en juveniles. Comenzó a los 5 años, y a los 5 ya corría en el Karting con caja, pasando al Prokart a los 7 años. “Llegar lo más alto es la Fórmula 1”, pero también me gustaría un Fórmula o al TC, ver como se da e ir paso a paso”. Expresó el joven.

Dentro de su palmarés, también aparece un subcampeonato Sudamericano FIA 2025, y el título en promocional 2022, y junior 125 del 2025, ambos en la APPK.

