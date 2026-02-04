En la última jornada de un juicio, el fiscal del caso Gastón Medina solicitó que se declare la responsabilidad penal de un hombre acusado por un hecho de abuso sexual cometido en abril de 2023 en la ciudad de Neuquén. El asujeto llegó al juicio detenido y tiene condenas previas por delitos contra la propiedad.

Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal durante el juicio, el hecho tuvo lugar durante la noche del 19 de abril de 2023, cuando la víctima, que al momento tenía 15 años, se encontró con un hombre mayor de 30 años (identificado como C.O.J.), y se dirigió junto a él a una obra en construcción ubicada en la zona de calle Salta al 700. De acuerdo con la acusación, el episodio se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, circunstancia que, sostuvo el fiscal, incidió en la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Medina afirmó que durante el debate se acreditaron tanto la materialidad del hecho como la autoría, a partir de la prueba testimonial, pericial y científica producida en el juicio, entre ellas estudios médicos, psicológicos y genéticos. En función de ello, solicitó que el acusado sea condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.



La querella particular coincidió con el pedido de la fiscalía y, en representación de la víctima, solicitó la declaración de responsabilidad. Por su parte, la defensa solicitó la absolución, al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para una condena.



El tribunal de juicio está integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, quienes informaron que el veredicto será dado a conocer el viernes, una vez concluida la deliberación.