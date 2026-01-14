La Nations Championship 2026 ya tiene formato confirmado para la disputa de su primera edición, donde 12 selecciones competirán por la corona, en seis fechas durante julio y noviembre, más finales inéditas dentro del rugby. Los Pumas dirán presente dentro de una competencia, que marcará un paso importante de crecimiento para las selecciones.

La competencia estará dividida en dos grupos; Inglaterra, Irlanda, Francia, Gales, Escocia e Italia serán representantes del hemisferio Norte, mientras que Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Fiji y Japón competirán por el Sur.

Cada grupo tendrá 6 fechas, a disputarse tres en julio y tres en noviembre, con sistema de puntuación habitual dentro del rugby. El ganador de cada hemisferio jugará la gran final para conocer al campeón de la competencia.

Sudáfrica, uno de los candidatos al título y del sur

Además del campeón, habrá una atractiva definición inédita que servirá coronal el título colectivo: se enfrentarán en forma de cruces directos entre posiciones equivalentes de cada grupo: primero contra primero, segundo contra segundo, y así sucesivamente hasta el sexto. De esta manera, el hemisferio que alcance primero cuatro puntos en esos cruces paralelos se quedará con el trofeo.

La primera fecha ya tiene definido los cruces entre Nueva Zelanda-Francia, Japón-Italia, Sudáfrica-Inglaterra, Australia-Irlanda, Fiji-Gales y Argentina-Escocia. Para la segunda jornada, a disputarse el 11 de julio, tendrán lugar los encuentros Nueva Zelanda-Italia, Japón-Irlanda, Sudáfrica-Escocia, Australia-Francia, Fiji-Inglaterra y Argentina-Gales.

La tercera, a disputarse el 18 de julio, contará con los partidos Japón-Francia, Australia-Italia, Sudáfrica-Gales, Nueva Zelanda-Irlanda, Fiji-Escocia y Argentina-Inglaterra.

La competencia se reanudará en noviembre con la cuarta (6 u 8 de noviembre), quinta (13 o 15 de noviembre) y sexta fechas (21 de noviembre).

El cierre del certamen será entre el 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium donde se conocerá, además del campeón absoluto, que hemisferio ganará la temporada.