El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 3 de marzo una jornada con nubosidad variable y viento intenso en distintos puntos de la provincia de Neuquén. En Neuquén Capital la máxima llegará a 26 grados, mientras que en San Martín de los Andes se esperan lluvias aisladas por la noche y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

El parte oficial indica condiciones estables durante la mañana y la tarde en el centro y este provincial, con un incremento de la intensidad del viento hacia la noche, especialmente en la zona cordillerana.

Neuquén Capital: máxima de 26 grados y viento del sudoeste

En Neuquén, la madrugada se presentará ligeramente nublada con 14 grados y viento leve del este. Durante la mañana y la tarde el cielo estará algo nublado, con temperaturas que ascenderán hasta los 26 grados y viento del oeste entre 13 y 22 km/h.

Por la noche se intensificará el viento del sudoeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras la temperatura descenderá a 21 grados.

Zapala: ráfagas de hasta 59 km/h

En Zapala, la jornada comenzará parcialmente nublada y con una mínima de 8 grados. Hacia la tarde el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura alcanzará los 20 grados.

El viento del oeste se mantendrá entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h durante la tarde y la noche, cuando se prevé una temperatura de 17 grados.

San Martín de los Andes: lluvias aisladas y viento fuerte

Para San Martín de los Andes se pronostica una madrugada fría, con 6 grados y cielo parcialmente nublado. La mañana mantendrá condiciones similares, con una mínima de 5 grados.

Por la tarde la máxima será de 15 grados, con cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 59 km/h. Durante la noche se esperan lluvias aisladas, viento del oeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h, con una temperatura cercana a los 9 grados.

Chos Malal: tiempo estable y máxima de 23 grados

En Chos Malal, el martes se presentará algo nublado durante toda la jornada. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 23 grados por la tarde.

El viento soplará del oeste y sudoeste entre 7 y 12 km/h, sin ráfagas intensas previstas para esa localidad.