Claudio Vidal mueve piezas: designó a un nuevo subsecretario de Transporte

En el marco de una reestructuración de su Gabinete de cara a la continuidad de la gestión en el 2026, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció que Rubén Segura conducirá la Subsecretaría de Transporte de la Provincia. El objetivo es fortalecer la conectividad, garantizar la seguridad vial y optimizar el transporte en la región.



Segura cuenta con una amplia trayectoria en la Administración General de Vialidad Provincial, donde se desempeñó, entre sus principales roles, en la dirección de control de cargas, peso y dimensiones del transporte en rutas, aportando una mirada técnica y operativa al área. Su aporte será crucial para enfrentar los retos y continuar el trabajo que el área viene desarrollando en materia de fiscalización y ordenamiento.



La designación responde a los lineamientos definidos por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que prioriza una conectividad eficiente, segura y pensada en beneficio de las personas, respetando las normativas vigentes y acompañando el desarrollo productivo de Santa Cruz.



En ese sentido, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci destacó que “el desafío que le planteamos a Rubén es continuar lo que ya venimos trabajando, mejorar la conectividad de la Provincia, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad y pensando siempre en el beneficio de las personas y de quienes trabajan y producen en Santa Cruz”.



Por su parte, el nuevo subsecretario de Transporte señaló: “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar para ordenar, fortalecer y acompañar el sistema de transporte provincial, cuidando la seguridad en rutas y aportando a una conectividad que esté al servicio de la comunidad”.



En esta misma línea, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el desarrollo aéreo, como una herramienta central del Gobierno provincial para la conectividad y la integración territorial.