La comunidad italiana de Neuquén recibirá al diputado italiano Fabio Porta

Desde la Asociación "Circolo Cultura Italia" invitan a la comunidad neuquina a participar de un acto patriótico, donde izarán una nueva bandera italiana. La misma fue donada por la Asociación, para mostrarla en un acto protocolar.

El evento será este 4 de marzo a las 11, en Avenida Argentina y República de Italia, en la Plazoleta Dante Alighieri. Gaetano Amato, el Presidente del Circolo, comentó en diálogo con La Segunda Mañana, transmitida por AM550 y Canal de Noticias 24/7, que llegará a Neuquén por segunda vez el diputado italiano Fabio Porta.

"En honor con su presencia, vamos a tener un debate en el sum del Concejo del Liberante, el día 5 a las 10.30 Pero también nosotros el 4 de marzo estaremos a la piazzoletta de Dante, donde desde Círculo Cultura Italia, con el acompañamiento del diputado, donamos la bandera italiana a la comuna de Neuquén", detalló Amato.

La convocatoria es libre y gratuita y se puede acercar todo aquel que le interese o tenga preguntas. El diputado nacional Porta abordará un debate sobre la ciudadanía, ya que quienes participen probablemente tengan consultas sobre ello, algo que genera mucho interés en la zona. En el Alto Valle hay alrededor de 20.000 integrantes de la comunidad italiana.

Aclaró que los temas serán sociales, ya que el diputado es sociólogo, por lo cual se espera que su debate se enfoque en temas comúnes al pueblo, lo que les pasa y lo que les preocupa.

La mirada de Amato sobre distintos temas de su país

Amato también se refirió a la situación actual de Italia, opinando que desde su punto de vista:

"No está mal la Italia, está yendo bastante bien adelante, con problemas, como todos los países del mundo. No miramos solo Italia, miramos la Argentina, miramos Estados Unidos, miramos todos los países del mundo, tiene el pro y el contra. Obviamente de lo que yo estoy mirando, me parece que está andando bastante bien."

Sobre el interés que hay en Argentina y en otros países de Latinoamérica por la ciudadanía italiana, sostuvo:

"El problema es que hay mucha gente que pide la ciudadanía italiana y después viajan a Estados Unidos. No conocen dónde nació el bisabuelo. No saben hablar italiano. No conocen nada de la cultura italiana. Yo como italiano digo... ¿Qué necesidad tiene? Porque el pasaporte argentino tiene el mismo valor que cualquier pasaporte. No sé cuál es la prioridad o priorizarse de tener el pasaporte italiano."

Además agregó que lo ve como una "tendencia" y opina que se debería exigir aprender el idioma y la cultura y que la pregunta que se debe hacer es para qué lo quieren.

"Con nuestra asociación, Circulo Cultura Italia, hacemos esto, nosotros damos cocina, idioma, a veces hacemos discusiones, debates de la historia, de todo, por qué vinieron, por qué viajaron. Debería ser una asociación súper llena y no es así, por eso yo entiendo que no le interesa la cultura, la raíz. Le interesa el pasaporte, nada más", afirmó Amato.

