La relación entre Marcos Giles y Ángela Torres atraviesa su primer temblor mediático. A pocas semanas de blanquear su romance, el influencer decidió contar al aire cómo fue la intensa pelea que protagonizaron durante su reciente viaje a Bariloche, un destino que prometía descanso pero terminó en conflicto.

Todo ocurrió en el marco de su exposición en Luzu TV, donde Marcos Giles relató sin filtros el momento incómodo que vivió apenas llegó al hotel con Ángela Torres. Según explicó, el detonante fueron los comentarios reiterados de la actriz sobre visitas anteriores a la ciudad patagónica con una expareja.

“Llega la gorda, la voy a buscar, nos vamos al hotel y ya ahí primer pelea, ya la noche primer pelea”, lanzó Marcos Giles, fiel a su estilo frontal. Lo que parecía una simple anécdota se transformó en un descargo cargado de celos y reproches que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El influencer dejó en claro qué fue lo que más lo incomodó. “Cada vez que decís ‘ya vine’ o ‘ya estuve’, yo sé con quién estuviste”, expresó Marcos Giles, dejando expuesta su inseguridad frente al pasado sentimental de Ángela Torres. La frase encendió el debate entre los seguidores de la pareja.

Pero el momento más polémico llegó cuando el streamer recordó el comentario que hizo en medio de la discusión. “Ah, ya estuviste. Mirá qué bonito, boludo. ¿Querés contarme dónde cogían? Contame cómo lo hacían. Llamalo, que venga él, me cuentan todo el viaje y yo me voy”, disparó, generando fuertes críticas por el tono de sus palabras.

Lejos de suavizar su postura, Marcos Giles redobló la apuesta y compartió un consejo directo para su novia. “Si vos cometiste el error de filtrarme en algún momento la información de que con tu ex habías ido a Bariloche, cuando estás en Bariloche, vos cerrás el ort*, no decís que conocés ningún lugar aunque lo conozcas”, sentenció.

La confesión dejó a Ángela Torres en el centro de la escena y abrió un debate sobre los límites entre sinceridad y celos en una relación reciente. Mientras tanto, los seguidores de Luzu TV se preguntan si esta crisis será apenas un traspié o el inicio de un conflicto mayor para la pareja del momento.