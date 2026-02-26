Picadas en Neuquén: Fecha especial con premios de 1 millón de pesos

Este viernes 27 de febrero, el Autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario será escenario de un especial nocturno de Picadas. Luego del gran éxito de los últimas fechas realizadas durante el verano, la expectativa vuelve a ser alta para esta fecha especial, que reunirá a los principales exponentes de las picadas en autos y motos.

Organizada por Speed Races Centenario, la jornada contará con un parque numeroso y un show que continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos del verano en el autódromo.

La actividad comenzará desde las 18 con la apertura de puertas una hora antes. A las 19 darán inicio las pruebas libres y competencias de motos, mientras que los autos saldrán a pista a partir de las 21.30.

Habrá 1.000.000 de pesos en premios dividido en las categorías de autos y motos. Las entradas generales en puertas tendrán un costo de 20.000 pesos, mientras que la VIP (acceso a pista) tendrá un valor de 30.000.