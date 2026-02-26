Impactante vuelco en avenida Mosconi: una camioneta chocó contra un árbol y un hombre quedó atrapado

Pasadas las 14 horas se produjo un impactante siniestro vial en la ciudad de Neuquén: una camioneta Ford Territory volcó y quedó tumbada sobre la mano derecha de la avenida Mosconi, en la paralela a Perticone, a la altura de José Rosa.

Por razones que aún se investigan, el vehículo, circulaba de oeste a este, impactó contra un árbol, quedando en esa posición. Personal de comercios de la zona se acercaron para asistir a una persona que había quedado atrapada dentro del rodado. Se trata de un hombre de unos 50 años. Testigos señalaron que encontraron un arma dentro del habitáculo.

Todavía no se han confirmado datos oficiales sobre el estado de salud de la persona.

Equipos de emergencias y tránsito se dirigen al lugar para asegurar la escena y brindar asistencia médica, mientras se solicita a quienes circulan por la zona tomar precauciones o evitar el sector si es posible.

Se tratan de establecer las razones del vuelco.

Noticia en desarrollo