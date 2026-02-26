¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SNIIESTRO VIAL

Impactante vuelco en avenida Mosconi: una camioneta chocó contra un árbol y un hombre quedó atrapado

El siniestro vial ocurrió pasadas las 14 en la ciudad de Neuquén, sobre la colectora paralela a Perticone, a la altura de José Rosa. Comerciantes de la zona asistieron al conductor, que quedó atrapado dentro del vehículo volcado.

Por Pablo Montanaro

Periodista. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 14:49
PUBLICIDAD
Así quedó la camioneta luego de impactar contra un árbol.

Pasadas las 14 horas se produjo un impactante siniestro vial en la ciudad de Neuquén: una camioneta Ford Territory volcó y quedó tumbada sobre la mano derecha de la avenida Mosconi, en la paralela a Perticone, a la altura de José Rosa.

Por razones que aún se investigan, el vehículo, circulaba de oeste a este, impactó contra un árbol, quedando en esa posición. Personal de comercios de la zona se acercaron para asistir a una persona que había quedado atrapada dentro del rodado. Se trata de un hombre de unos 50 años. Testigos señalaron que encontraron un arma dentro del habitáculo.

Todavía no se han confirmado datos oficiales sobre el estado de salud de la persona. 

Equipos de emergencias y tránsito se dirigen al lugar para asegurar la escena y brindar asistencia médica, mientras se solicita a quienes circulan por la zona tomar precauciones o evitar el sector si es posible.

Se tratan de establecer las razones del vuelco.

 

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD