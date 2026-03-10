La ciudad de Neuquén Capital se encamina a tener su primer shopping a cielo abierto, una tendencia que cada vez se observa más en el país e incluso en la región. El próximo jueves 11 de marzo se presentará oficialmente la obra, con fecha estimativa de inicio. El mismo será en los sectores del Bajo y el Oeste de Neuquén, modernizando la zona comercial con nuevos locales y más movilidad de peatones.

Dante Scantamburlo, presidente de ACIPAN, relató a AM550 y Canal de Noticias 24/7 que, aunque no se hará peatonal el sector, se ampliarán las veredas para que el peatón tenga prioridad y que a la gente le atraiga pasear por allí.

Otro cambio importante que incluye es un estacionamiento horizontal, que estará en el Parque Central, destinado específicamente a quienes asistan al shopping para evitar más congestión vehicular. En total será un espacio de 140.000 metros cuadrados para autos.

Scantamburlo indicó que desde ACIPAN lanzarán una plataforma que obligará a mantener un precio competitivo ya que se compararán con otros de afuera. "Tiene que ir acompañado de capacitaciones para los comerciantes, que logren entender como establecer sus precios para ser competitivos", aseguró.

Todo esto acompaña la intención de que Neuquén sea una ciudad turística y que no solo de paso, sino que la elijan para pasar días acá. "Hay que mostrar la ciudad y el comercio, la gastronomía y hotelería tienen que adecuarse a esto", agregó.

Cómo funcionará la plataforma de venta online de Neuquén

El próximo 2 de mayo aproximadamente, se hará una prueba con entre 30 a 50 comercios locales y durará dos meses, para ir probando la eficiencia de la plataforma. El objetivo es competir con otras plataformas de compras online, de forma que pidas algo en Neuquén y el tiempo de entrega sea de máximo una hora, fomentando así el comercio dentro de la ciudad.

En julio se incorporarían los comercios, quienes deben inscribirse pagando un costo, y además recibirán un beneficio. "Le vamos a ofrecer a los comercios contratar a la gente de Toque, que es una logística local que en principio se ocupará de compras cercanas, de 5 km a la redonda en Neuquén. Ellos tienen acuerdos con Andreani y Correo Argentino para lo que sería más lejos", explicó.

"Nos va a costar llegar al precio de Mercado Libre pero podemos hacerlo con otra diferenciación, como mayor cantidad de cuotas, rapidez en la entrega, promociones". Los comercios pueden sumarse a esta aplicación de compra y venta online a través de mercadolocal.com.ar, donde permite inscribirse como comercio y trabajar a través de la plataforma. Por ahora funcionará así para ir reuniendo vendedores y comunicarse con ellos.

Mira la entrevista completa: