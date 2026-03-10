Un auto con pedido de secuestro desde hace más de diez años fue detectado por las cámaras del Sistema Integral de Prevención del Delito mientras circulaba por el centro de Cipolletti. Se trata de un Peugeot 406 dorado que tenía una orden judicial vigente desde 2015 emitida por el Juzgado Civil de Zapala por un proceso de Ejecución fiscal. El vehículo fue localizado por operadores del 911 y minutos después interceptado por policías, que lo trasladaron a la Comisaría 4°.

El episodio ocurrió ayer, cuando cerca de las 19 cuando las cámaras con IA del sistema de monitoreo detectó en Alem y Perón la patente de un auto con pedido de secuestro. Inmediatamente un operador del 911 RN Emergencias se hizo cargo de la situación y continuó con el seguimiento del Peugeot 406 color dorado De inmediato, el personal que seguía las imágenes realizó una consulta en las bases de datos policiales. Fue entonces cuando apareció un dato llamativo: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 23 de noviembre de 2015.

El requerimiento había sido cargado por Gendarmería Nacional en el sistema SIFCOP y estaba vinculado a una causa de ejecución fiscal iniciada por la Municipalidad de Zapala.

Pero la situación no terminaba ahí. Al verificar la información en el registro de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) surgió otro dato relevante: el vehículo también tenía una prohibición de circular desde el 11 de diciembre de 2017, lo que reforzaba las irregularidades que arrastraba desde hacía años.

Frente a ese escenario, desde el centro de monitoreo se alertó a la Comisaría 4° de Cipolletti para intentar ubicar el auto que seguía desplazándose por la ciudad. Minutos después, cerca de las 19:15, un Bici Policía informó que el vehículo había sido localizado en la zona de Circunvalación y Vélez Sarsfield.

En ese punto, los uniformados identificaron al conductor. Tras confirmar la situación judicial del rodado, el Peugeot 406 fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para quedar a disposición de las diligencias correspondientes.