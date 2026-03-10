¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
SANTA CRUZ

Renunció la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas: quién la reemplazará

El Gobierno hizo oficial la salida de Cárdenas al frente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Su sucesor será Sebastián Georgion, exsecretario de Estado.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 15:33
Por expreso pedido del gobernador Claudio Vidal, en esta jornada, el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, dio a conocer que Luisa Cárdenas dejó el cargo de ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. 


La sucederá en la gestión, Sebastián Georgion, quien se desempeñó en los últimos meses como secretario de Estado de Gobierno e Interior.


Asimismo, desde el Ejecutivo se manifestó el agradecimiento por el compromiso, dedicación y trabajo realizado por la exfuncionaria, quien llevó adelante políticas publicas para garantizar el acompañamiento a los sectores de mayor vulnerabilidad de la Provincia.


Por otra parte, es importante resaltar que desde el inicio de la gestión del gobernador Claudio Vidal, Sebastián Georgion se desempeñó al frente de distintas áreas del Ejecutivo, tales como la Secretaría de Estado de Ambiente, la representación provincial en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Secretaría de Estado de Gobierno e Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno.
 

