Gran golpe de autoridad de Rosario Central en el Bosque. El equipo rosarino venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la séptima fecha de la Zona B del Liga Profesional de Fútbol y llega con el ánimo en alza al clásico de la ciudad.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Canalla. A los 3 minutos del primer tiempo, Ignacio Fernández abrió el marcador para el Lobo y desató la euforia en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia golpeó temprano y logró manejar el trámite durante gran parte de la primera mitad, con intensidad y presión alta.

Pero en el complemento cambió la historia. A los 6 minutos, Enzo Giménez encontró el empate y le dio vida a Central. A partir de allí, el conjunto visitante creció en confianza y comenzó a inclinar la cancha. La remontada se concretó a los 29 del segundo tiempo: tras un centro preciso de Jaminton Campaz, Gastón Ávila apareció solo por arriba y metió un cabezazo letal ante Nelson Insfrán para sellar el 2-1 definitivo.

El pitazo final de Fernando Echenique confirmó el triunfazo auriazul. Con esta victoria, Rosario Central alcanzó los 11 puntos y se ubica cuarto en la Zona B, a cuatro unidades del líder momentáneo, Belgrano. Ahora, el foco estará puesto en el clásico ante Newell's Old Boys, que se disputará el domingo 1° de marzo en el Marcelo Bielsa.

Gimnasia, en tanto, quedó quinto con 10 puntos y en la próxima fecha visitará a Tigre en Victoria. Pero en La Plata quedó claro que el Canalla no solo ganó tres puntos: ganó confianza y carácter en la antesala del partido más esperado.