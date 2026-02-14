La cima de la zona A del Apertura 2026 estaba en juego por la 5ª fecha en Florencio Varela y fue empate 1 a 1 de Defensa y Justicia ante Vélez, luego de la resonante victoria ante Boca en Liniers por parte del conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto.

El Halcón se puso en ventaja a los 14 minutos de partido por intermedio del uruguayo Juan Gutiérrez en una jugada aislada, plagada de talento al término de una diagonal del centro hacia afuera que le permitió al delantero perfilarse para sacar el derechazo combado que se coló por el segundo palo del arco custodiado por Álvaro Montero.

Ambos equipos venían de ganar el fin de semana, Defensa como visitante en Rosario de Newell’s, mientras que los dirigidos por el Melli metieron un éxito de los que hacen ruido, en el José Amalfitani, ante el irregular Xeneize.

Por eso, el líder de la zona no estaban dispuestos a dejar pasar la chance de continuar en lo más alto y llegó al empate a los 14 del complemento, cuando Matías Pellegrini tomó un rebote a la salida de un tiro de esquina. El delantero que venía de marcarle por duplicado al Xeneize sacó una bolea de derecha que se coló por la parte alta del arco defendido por Cristopher Fiermarin.

En Santa Fe

Pero el cruce en el Gran Buenos Aires con arbitraje de Fernando Echenique no era el único del último turno en la previa al fin de semana largo ya que, en Santa Fe, Unión empató sin goles ante San Lorenzo con el control de Ariel Penel a la salida del clásico porteño con Huracán que fue caída en Parque Patricios para los de Damián Ayude.

Franco Lorenzón debutará en la zaga central de San Lorenzo ante Unión en Santa Fe.

La apretada zona A no permite distracciones y el calendario invita a la rotación de todos los planteles que comienzan a sentir el desgaste del frenético inicio de competencia. Con este panorama, el gran ganador hasta el momento es Independiente que con su victoria como local ante Lanús por 2 a 0 quedó transitoriamente como uno de los escoltas.

Se despidió Pizzini

Francisco Pizzini se despidió de Vélez porque será nuevo jugador del Emelec de Ecuador desde los próximos días. Sin espacio deportivo en el proyecto de Barros Schelotto, se inclinó por aceptar la oferta internacional para seguir con su carrera.

El extremo campeón con la camiseta de El Fortín tuvo palabras muy emotivas para despedirse de los hinchas que le agradecieron por lo hecho no sólo en el campeonato que obtuvo el club bajo la conducción de Gustavo Quinteros, sino también por haber sido un baluarte en la pelea por la permanencia.

Francisco Pizzini se despidió de Vélez y continuará jugando en el Emelec de Ecuador.

“La vida es cíclica, y espero no equivocarme… A veces uno no entiende por qué ciertos ciclos empiezan, ni por qué tienen que terminar. Solo siente. Y hoy, mientras escribo estas palabras con lágrimas en los ojos, siento muchísimo”, fue parte del texto que colgó el ex Independiente y Olimpo de Bahía Blanca. “Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Gracias por tanto. Siempre Vélez”, cerró.