El Argentina Open tendrá un finalista local luego de las victorias de Tomás Etcheverry sobre Alejandro Tabilo de Chile (1-6, 6-3 y 6-4) y de Francisco Cerúndolo contra Vit Kopriva de República Checa (6-4 y 6-3).

De esta manera, ambos se enfrentarán en unas de las semis previstas para la jornada del sábado. La otra será la que dispute el también argentino, Sebastián Báez (34), que eliminó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (47) en sets corridos 7-6 (7-5) y 6-2 ante el italiano Luciano Darderi.

Sólo en el primer parcial hubo paridad entre argentinos cuando el perdedor levantó un 1-4 y logró llever la definición al tie break. Una vez que Báez cerró ese set Ugo Carabelli sintió el desgaste hecho y terminó siendo dominado en el cruce de cuartos de final.

En el último turno, también en la cancha Guillermo Villas del Lawn Tenis, el español Pedro Martínez (94) no pudo ante Darderi (22) por el cuarto y último boleto de cara a la definición. La victoria del segundo mejor ubicado en la lista de la ATP de los que siguen en competencia fue por 7-5 y 6-1.

Sebastián Báez también se metió en las semifinales del Argentina Open 2026.

Camino al Top 10

Una victoria en casa para Cerúndolo no sólo será significativo para él en lo económico y personal, sino también para el ránking donde llegó en el puesto 19 a jugar en Buenos Aires. Es, de los que queda en el camino, el mejor ranqueado en la lista liderada por el español Carlos Alcaraz.

Su próximo rival, el también argentino Etcheverry, además de conocerlo mucho, está en el puesto 54 y una final en su país de orígen también tendría un impacto fuerte en los individual.