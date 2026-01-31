Tres partidos y la misma cantidad de derrotas para el seleccionado argentino de rugby en la modalidad seven, Los Pumas 7' que disputa en Singapur, como parte del Circuito Mundial de la especialidad que se desarrolla en 2026.

Australia, Nueva Zelanda y Francia fueron los traspiés del seleccionado que seleccionado que dirige Santiago Gómez Cora. En el debut, se enfrentaron ante Australia, donde los oceánicos se quedaron con el cotejo por un 19 a 14. Los Pumas anotaron por medio de Marcos Moneta y Santiago Mare y donde Joaquín Pellandini marcó dos conversiones.

A segundo turno, el equipo nacional se enfrentó a un durísimo escollo como lo fue Nueva Zelanda, donde cayeron también por 26 a 20. Un encuentro físico y con algunos fallos en el equipo nacional, los oceánicos aprovecharon para ganar un partido clave en las aspiraciones del Grupo B para ambos seleccionados nacionales. Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Marcos Moneta y Eliseo Morales marcaron en la Argentina. Fue la derrota 89 de la Argentina ante este rival en la modalidad de Seven en 109 encuentros.

En el cierre de la primera fase, por zona de grupos, el equipo de Gómez Cora no pudo ante un rival que ya se convirtió en un clásico, Francia. Los campeones olímpicos en París 2024 del rugby masculino se quedaron con el partido ante el combinado albiceleste 19 a 15. En la Argentina, los tryes fueron anotados por uno de los goleadores de la primera fase, Santino Zángara con tres.

Ahora Los Pumas jugarán este domingo desde las 01.44 por el quinto lugar, ante España.