San Lorenzo atraviesa una crisis institucional y financiera profunda, con sus cuentas embargadas debido a deudas acumuladas que incluso motivaron un pedido de quiebra por parte del fondo AIS Investment Fund. En este contexto, el club se prepara para una Asamblea Extraordinaria en el Estadio Pedro Bidegain, donde se elegirá una Comisión Directiva transitoria y se convocará a nuevas elecciones.

A pesar de las dificultades, el club de Boedo busca generar ingresos por la venta de jugadores clave. Boca Juniors y River Plate mostraron interés en Gastón Hernández y Jhohan Romaña, respectivamente, aunque el embargo sobre las cuentas del Ciclón complica la recepción directa de esos fondos. Por ejemplo, una cuota abonada por Boca por Agustín Martegani terminó directamente en el fondo suizo, sin pasar por las arcas del club.

Las formas de solución y el plan de colaboración

Para sortear este obstáculo, San Lorenzo ha desarrollado un plan en colaboración con Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta estrategia se basa en un acuerdo regulado en el Boletín Oficial 5711, que introduce la Cláusula Simplificada de Finalización de Contrato. Esta cláusula permite que el jugador rescinda su contrato y firme con otro club, abonando una suma que puede ser distribuida en cuotas y ligada a objetivos deportivos futuros.

San Lorenzo ideó plan para vender jugadores pese a embargo en sus cuentas

De este modo, Hernández y Romaña podrían concretar su transferencia mediante una rescisión contractual, con el dinero dirigido a Agremiados en lugar de ir directamente a San Lorenzo. Posteriormente, Agremiados transferiría esos fondos a la AFA, que se encargaría de administrar esos recursos para la economía del club. Esta maniobra busca evitar que los ingresos por ventas se vean retenidos por el embargo y asegurar liquidez para el club en medio de su compleja situación financiera.