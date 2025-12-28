Marcos Senesi, el ex marcador central de San Lorenzo que partió vendido desde la Argentina al Feyernoord de Países Bajos en 2019, no llegó a un acuerdo de renovación con su actual club inglés y desde el 2 de enero negociará directamente por su futuro con tres grandes interesados: Juventus, Barcelona y el Atlético Madrid.

Bournemouth de la Premier League venía hace meses tratando de llegar a un entendimiento económico con el argentino, pero las negociaciones cayeron definitivamente y ambos son conscientes que en el segundo semestre de la actual temporada, el jugador podrá comenzar a negociar libremente en el mercado.

Con 28 años de edad y probado deportivamente en Países Bajos e Inglaterra, rápidamente aparecieron tres grandes interesados en quedarse con sus servicios, aunque el traspaso se concretaría terminada la Copa del Mundo.

Feyenoord de los Países Bajos fue el primer club de Europa en el que jugó Marcos Senesi.

Senesi corre con chances de ser convocado por Lionel Scaloni. No ve con malos ojos quedarse a cumplir el resto del contrato en un club de Premier, donde sabe que tiene continuidad como titular desde el 2022 cuando fue adquirido, para tratar de terminar de convencer al seleccionador nacional.

Seleccionado

En la Selección Argentina formó parte de procesos con la Sub20, Sub23 y en el 2022 le llegó el primer llamado a la mayor en la que acumula dos participaciones amistosas, en ambas saltando desde el banco de suplentes.

Aunque la competencia es muy dura en su puesto con nombres como Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez, no es su nombre para descartar tan rápidamente a seis meses del arranque de la defensa del título.