Después de una pésima temporada, era una obviedad que el entrenador Marcelo Gallardo iba a tomar cartas en el asunto para llevar a cabo una profunda limpieza dentro del plantel de River Plate de cara a la temporada 2026. En ese sentido, uno de los más perjudicados fue Milton Casco, que lejos de ser una pieza importante para el entrenador era considerado como una variante que corría de atrás y encima llegó al final de su contrato.

En el último tiempo, cada vez tenía menos rodaje y su relevancia pasaba más por su rol dentro del vestuario pero del lado externo de la línea de cal. Además, el arribo del neuquino de Zapala, Marcos Acuña, lo condicionó aún más y quedó relegado por el "Muñeco". Con ese panorama sobre la mesa, el oriundo de Entre Ríos optó por una salida amistosa sin extender el vínculo contractual y en buenas formas.

Lo cierto es que, tras irse libre de River, Casco es nuevo jugador de Atlético Nacional de Medellín. Con el claro objetivo de tener una nueva experiencia en un equipo competitivo de Sudamérica, el lateral emigrará a Colombia para reforzar al gigante que planea tener un 2026 muy ambicioso y es por eso que el contrato será por un año, es decir con vigencia hasta el 31 de diciembre.

Aunque ya está todo pactado entre las partes implicadas, Milton recién estampará la firma cuando regrese de sus vacaciones. Una vez finalizadas, viajará a Colombia para realizar la revisión médica correspondiente y, de ser positiva como se estima, será el momento de rubricar y convertirse en la flamante incorporación del conjunto que está ubicado en la ciudad de Medellín.

Un dato importante a tener en cuenta es que Casco rechazó a Newell’s Old Boys de Rosario y a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pese a que se estima que económica y futbolísticamente Atlético Nacional es más poderoso, se trata de los únicos dos clubes por los que pasó antes de llegar a River Plate. Esta decisión fue una verdadera sorpresa, pero el futbolista quería jugar en el exterior y así será.

Cabe recordar que, desde su arribo por 2.700.000 euros a mediados de 2015 hasta estas últimas semanas, Milton Casco disputó un total de 316 partidos oficiales con la camiseta de la entidad de Núñez. En ese lapso, convirtió 5 goles, repartió 24 asistencias y conquistó 13 títulos. Lógicamente, el más destacado de ellos es la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors que se definió en Madrid.