Con las cuatro finales definidas en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde se consumaron los ascensos de Atlético Escobar de la Liga de Ingeniero Maschwitz, Defensores de Vilelas (Chaco), FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Villa Russell del departamento de Maipú en el Gran Mendoza, y Tucumán Central al Torneo Federal A 2026, la categoría quedó con 37 equipos. Sin embargo, en las últimas horas, se empezó a correr el rumor de un quinto ascenso.

Si se abre la chance de una nueva promoción, eso le daría una nueva posibilidad a La Amistad de Cipolletti, Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa), General Paz Juniors de Córdoba capital y Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos).

En ese caso, se podrían jugar dos semifinales y una final para definir el quinto boleto. Si los cruces fueran por cercanía geográfica, La Amistad enfrentaría a Ferro de General Pico aunque aún no hay nada confirmado y son solo versiones periodísticas.

Si se da el quinto ascenso, serían 38 los clubes en la tercera categoría al igual que la temporada 2025 donde se hicieron dos grupos de 9 y dos de 10. Hasta el momento, se jugarían con tres zonas de 9 equipos y una de diez.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tomó decisiones de este tipo en ediciones anteriores por eso no sorprendería si finalmente ocurre. La principal razón sería para que quede un número par de equipos en la divisional.

El domingo por la noche varios medios hicieron circular la versión.

Los 37 equipos confirmados