A 10 años de la tragedia donde murieron Martina Sepúlveda de 2 años y Matías Mercantil Aguilera de 7, se hará el segundo juicio para volver a juzgar a cuatro guardaparques y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca.

Se tomó esta decisión ya que el máximo tribunal rechazó los recursos de queja presentados por las defensas, dejando firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado las absoluciones dictadas en Neuquén.

Los nenes disfrutaban el feriado del 1 de enero en el camping Lolen, en San Martín de los Andes, cuando un roble pellín muy grande cayó sin previo aviso sobre los niños y sobre las familias que estaban allí. Los menores murieron en el acto, mientras que su padre y su abuela sufrieron graves lesiones, al igual que otros visitantes del lugar.

Para volver a determinar responsabilidades por cargos como homicidio culposo, lesiones graves y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, se hará un nuevo juicio en abril de este año.

El Tribunal Federal N°1 de Neuquén fijó para los días lunes 20 y lunes 27 de abril de 2026, a partir de las 9.30, las audiencias de este segundo juicio. Las audiencias se desarrollarán de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

Los acusados son: