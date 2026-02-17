Este martes, River Plate se mide ante Ciudad Bolívar en su debut en Copa Argentina y Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con el neuquino Marcos Acuña. "El Huevo" quedó afuera de la lista de convocados por un cuadro febril y el uruguayo Matías Viña ocupará su lugar. El resto del equipo sería similar al de las primeras fechas del Torneo Apertura.

Sin dudas que la principal novedad es la ausencia del campeón del mundo, que si bien se mostró falto de ritmo en sus primeras presentaciones del año tras no haber podido completar la pretemporada es una fija en los 11 del "Muñeco". Sin embargo, no pudo entrenarse por haber presentado síntomas febriles y por eso será resguardado en San Luis. El ex-Flamengo de Río de Janeiro tendrá la chance de volver a la titularidad luego de una serie de malos partidos.

Con Santiago Beltrán como titular en el arco, las otras incertidumbres surgen en el resto de la última línea. Hasta ahora, Gonzalo Montiel disputó todos los minutos desde que comenzó el año y para el técnico su presencia en cancha es importante, pero de todas maneras podría descansar y dejarle su lugar a Fabricio Bustos.

En la zaga, el nivel subterráneo de Lautaro Rivero en los últimos dos partidos lo dejaron en la mira. Si bien lo de Lucas Martínez Quarta no fue muy superior, el pibe de 22 años falló mucho en las dos derrotas seguidas y el DT podría apelar a Paulo Díaz. El chileno apareció inesperadamente ante Rosario Central en Arroyito y tuvo un buen rendimiento: cuando su historia en el club parecía cerrada, ahora amenaza con volver a ganarse un lugar.

En el medio, se romperá esa línea de cinco mediocampistas que intentó coparle infructuosamente la mitad de cancha a Argentinos Juniors. Aníbal Moreno seguirá como el eje y contará nuevamente con la presencia de Fausto Vera, quien no estuvo en La Paternal por sanción. A ellos los acompañará Tomás Galván, el único rescatable en la última derrota, y más adelante, Juan Fernando Quintero.

Arriba hay más dudas que certezas. Frente al Bicho, el único punta fue Agustín Ruberto, en la primera titularidad de toda su carrera. Afuera quedaron Facundo Colidio (sin ingresar), Maximiliano Salas y Ian Subiabre. Restará definir si mantiene al pibe de 9 y, en caso de hacerlo, quién podría ser su acompañante. Todos los nombres están en carrera.