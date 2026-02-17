La plataforma Intertapes surgió a partir de una inquietud personal de Seva Varfolomeev, diseñador y fundador de Retry Studio, con sede en Barcelona.

La idea comenzó en 2021, tras la muerte de Lou Ottens, ingeniero de Philips y uno de los creadores del cassette y coinventor del CD. Ese hecho impulsó a Varfolomeev a investigar la historia de la cinta magnética y la evolución de los formatos de audio.

En paralelo, empezó a digitalizar cassettes encontrados durante sus viajes: muchos sin etiqueta, otros con inscripciones difíciles de descifrar. El proceso derivó en un archivo personal que, con el tiempo, se transformó en un proyecto abierto.

De colección privada a archivo comunitario

La interfaz de Intertapes se inspira en los sistemas de inventario de videojuegos de la PlayStation, con objetos en 3D organizados en una biblioteca cuadriculada.

Cada cassette digitalizado incluye:

Escaneos de portadas y etiquetas

Notas y observaciones

Resultados de búsqueda

Metadatos básicos

El objetivo no es solo escuchar el audio, sino explorar el contexto cultural del objeto.

Más de 180 cassettes de 12 países

El archivo comenzó con 30 cintas y actualmente reúne más de 180, con otras 150 en proceso de publicación. Los materiales provienen principalmente de Europa —España, Alemania, Turquía, Georgia y Serbia—, además de Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Francia y Guinea, entre otros países.

Aunque algunos cassettes proceden del mismo lugar, pueden representar lenguas y contextos culturales distintos.

Varfolomeev trabaja actualmente con diseñadores y desarrolladores para automatizar el envío y la publicación de nuevos materiales, con la meta de consolidar un archivo digital impulsado por la comunidad.

Qué tipo de grabaciones conserva Intertapes

La plataforma evita contenidos comerciales o publicaciones masivas. En su lugar, prioriza:

Mezclas de DJ

Maquetas musicales

Cartas grabadas

Grabaciones de radio

Sonidos ambientales

Registros accidentales

Software almacenado en antiguas unidades de cinta

Cada cassette funciona como un documento sonoro que invita a reconstruir su historia.

Historias destacadas del archivo

Una carta íntima en braille

Entre los audios publicados figura “De Luis Miguel a Raquel”, una carta grabada por un hombre ciego a una locutora de radio de quien se había enamorado por su voz. La cinta fue hallada en un mercado de pulgas y llevaba una etiqueta en braille.

El contenido, originalmente privado, se convirtió en uno de los casos más representativos del proyecto por su valor testimonial.

Las 24 Horas de Le Mans 1992

Otro ejemplo es una grabación ambiental de las 24 Horas de Le Mans, captada desde distintos puntos del circuito. El audio incluye motores, anuncios y conversaciones del público, y permite reconstruir el evento desde una perspectiva exclusivamente sonora.

Próximo paso: material en VHS

El fundador también anticipó la incorporación de archivos en formato VHS. El foco estará en:

Documentales poco difundidos

Material corporativo interno

Contenidos educativos

Animaciones y gráficos televisivos

Según Varfolomeev, el objetivo no es competir con grandes archivos digitales de publicidad histórica, sino generar valor a través de la curaduría y la catalogación con contexto cultural e histórico.