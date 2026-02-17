Una violenta pelea de pareja ocurrió en una chacra de la zona rural de Chichinales terminó con un hombre apuñalado, un principio de incendio dentro de su vivienda y un detenido que tenía pedido de captura vigente. La intervención de la Comisaría 40° permitió asistir al herido, sofocar el fuego y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

Todo comenzó con un llamado urgente desde el hospital local. Allí había ingresado un hombre de 31 años con una herida de arma blanca en el abdomen. El aviso encendió las alarmas y en cuestión de minutos un móvil policial se dirigió a la zona de calle Rural 5, en pleno sector de chacras, donde la tranquilidad habitual se había transformado en una escena cargada de tensión.

Al llegar, los efectivos se encontraron con un cuadro delicado. El hombre presentaba una puñalada en la zona abdominal y debió ser asistido de inmediato junto al personal de salud. La sangre, el nerviosismo y las versiones cruzadas marcaron los primeros minutos del procedimiento. Sin embargo, tras ser examinado en el hospital, los médicos confirmaron que las heridas eran de carácter leve y que no corría riesgo de vida.

Pero el episodio no terminó allí. Según las primeras averiguaciones, la agresión se produjo dentro de la vivienda. Y, como si la violencia no hubiera sido suficiente, minutos después se desató un principio de incendio en el interior de la casa. La principal señalada fue la pareja del herido, una joven de 24 años, quien habría iniciado el incendio.

En ese contexto, la rápida reacción policial fue clave. Los efectivos lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara por la estructura de la vivienda y causara daños mayores. La escena, que combinaba sangre y humo, obligó a asegurar el lugar y preservar posibles pruebas.

Posteriormente intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la detención de los involucrados y la participación del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Cada detalle fue relevado para reconstruir qué ocurrió puertas adentro en esa chacra que terminó convertida en escenario de violencia.

Sin embargo, el dato que terminó de cambiar el rumbo del caso surgió al verificar la identidad del hombre herido en el sistema judicial. Allí se constató que registraba un pedido de captura vigente.

Finalmente, el hombre quedó detenido y a disposición del Poder Judicial, mientras la investigación continúa para determinar con precisión cómo se desencadenó la brutal secuencia que sacudió a la zona rural de Chichinales y dejó al descubierto un combo explosivo de violencia, fuego y cuentas pendientes con la ley.