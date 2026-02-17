En el encuentro que cerró la jornada, Deportivo Riestra y Newell's igualaron 1-1 en el Guillermo Laza por la quinta fecha del Torneo Apertura, resultado que mantiene a ambos en el fondo de la tabla de la Zona A. Para el local abrió la cuenta Nicolás Benegas, pero en los minutos finales el cuadro rosarino consiguió empatarlo por un tanto de penal de Juan Ignacio Ramírez.

Riestra 1-1 Newell's, los goles

El dueño de casa aprovechó un importante yerro de la defensa de la Lepra para ponerse arriba. Saúl Salcedo pifió groseramente al intentar despejar un centro mordido de Pedro Ramírez y la pelota le quedó servida a Benegas, que sacó un potente disparo de zurda abajo que fue imposible para el neuquino Gabriel Arias.

Cuando el encuentro se moría y parecía que Newell's cosechaba una nueva derrota, una acción temeraria de Matías García al tirarse a barrer se llevó puesto a Armando Méndez, que remató primero y fue impactado después por el volante del Malevo. Luis Lobo Medina dio penal y el uruguayo Ramírez lo ejecutó tocándola por el medio del arco entre los pies de un Ignacio Arce que se fue para su derecha, estableciendo así el 1-1 con el que culminó el choque.

Un punto que no conforma a ninguno, sobre todo por el mal arranque de ambos, pero del lado rosarino trae un poco de alivio a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que estaban en la cuerda floja luego de este comienzo con apenas dos unidades producto de la igualdad de hoy y otro 1-1 ante Independiente. Del lado de Riestra, son cinco sin ganar y cuatro consecutivos sin sumar de a tres haciendo de local, donde se había hecho prácticamente invencible durante 2025 pero desde que la derrota con Independiente del torneo pasado cortó su serie de 27 duelos invicto ya no volvió a tener éxitos en el Guillermo Laza.