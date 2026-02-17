En un partido electrizante, Girona derrotó por 2 a 1 al Barcelona FC por la fecha 24ª de La Liga española. El equipo de Hansi Flick comenzó ganando con un tanto de Pau Cubarsí, resultado que le permitía recuperar el liderazgo del certamen. Sin embargo, el conjunto local dio vuelta la historia con goles de Thomas Lemar y Fran Beltrán, este último a solo cuatro minutos del final, para alejarse de la zona de descenso.

El trámite fue una montaña rusa de emociones que comenzó con la visita dominante pero ineficaz. Durante la primera parte, el equipo "culé" desperdició chances claras, aunque el punto de quiebre fue el penal errado por Lamine Yamal en el tiempo agregado, cuyo remate se estrelló en el poste.

En el complemento, tras el gol de Cubarsí a los 15 minutos, la alegría de Barcelona duró apenas sesenta segundos, ya que Lemar empujó un centro atrás de García para el empate parcial. A partir de allí, el arquero Joan García se convirtió en figura con atajadas monumentales, incluyendo un mano a mano a Rocca y una doble intervención ante Beltrán y Vanat. La resolución del derbi llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Fran Beltrán capturó un rebote en la medialuna y sentenció a García con un derechazo rasante.

Resumen del cotejo

Con este resultado, el Barcelona no solo desperdició la chance de recuperar el liderazgo y dejó al Real Madrid como único líder, sino que profundizó su semana negra tras la goleada sufrida ante el Atlético en Copa del Rey. Por su parte, el Girona cortó una racha negativa de un mes sin victorias y sumó tres puntos vitales pensando en la permanencia.