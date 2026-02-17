Conmoción en Roca: se suicidó de un disparo en el pecho en pleno centro

Un hombre de unos 70 años se suicidó en pleno centro de Roca. El dramático episodio fue descubierto por vecinos que alertaron a la Policía tras advertir que la persona permanecía inmóvil en el interior del vehículo.

El escenario fue tan impactante como inesperado. El Peugeot 206 rojo estaba correctamente estacionado en Belgrano casi Tucumán, sin signos de choque ni violencia externa. Sin embargo, al acercarse, testigos notaron que el conductor no respondía. Minutos después, el lugar se llenó de patrulleros y móviles de emergencia.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el pecho. El arma fue hallada dentro del habitáculo, apoyada sobre el asiento del acompañante. Ese detalle fue clave para que los investigadores comenzaran a orientar el caso hacia un suicidio, aunque igualmente se activó el protocolo judicial correspondiente.

La zona fue rápidamente preservada por efectivos policiales, que trabajaron junto al Gabinete Criminalística para realizar las pericias y garantizar que no se alterara ningún indicio.

Por otra parte, cuando arribó el personal del SIARME, el hombre ya no presentaba signos vitales. Los médicos constataron el fallecimiento en el lugar, mientras los uniformados continuaban con las actuaciones para informar a la Fiscalía de turno y dar inicio a la causa.

De acuerdo con datos extraoficiales, el arma utilizada fue una pistola automática Bersa 9 milímetros, similar a la que usan las fuerzas de seguridad.