En el partido más atractivo de la jornada de lunes, San Lorenzo recibe a Vélez desde las 19.30 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Ciclón está obligado a una victoria que lo vuelva a meter entre los ocho primeros de la Zona A, mientras que el Fortín se asegurará un lugar en los playoffs si gana hoy, además de volver a la punta del grupo que por ahora está en manos de Estudiantes de La Plata. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Luego del empate ante Newell's en su última presentación local y la goleada ante Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana, el conjunto azulgrana afronta un partido clave para meterse en puestos de octavos de final. Actualmente marcha 9° con 18 puntos, afuera de la siguiente fase. Los de Gustavo Álvarez necesitan un triunfo de local para llegar con ventaja al duelo de la próxima fecha ante Independiente como visitante, uno de sus competidores directos para meterse entre los ocho. Esta noche volverán a ser titulares Facundo Gulli y Rodrigo Auzmendi en reemplazo de Nahuel Barrios y Matías Hernández respectivamente.

Auzmendi volverá a ser titular en San Lorenzo. (Foto: EFE)

Del otro lado, Vélez llega de recuperarse con victoria ante Central Córdoba luego de dos derrotas al hilo. El Fortín inició la fecha como puntero de la Zona A con 25 unidades, pero Estudiantes lo superó con su victoria frente a Instituto. Si esta noche gana ante el Ciclón, volverá a lo más alto y se meterá en los playoffs. Para el cotejo, la única duda de Guillermo Barros Schelotto es en la mediapunta: Manuel Lanzini o Dilan Godoy.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.