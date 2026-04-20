La escena se armó en segundos. Un vehículo que circulaba por la Ruta 22 terminó volcado sobre la banquina sur, a la altura de la empresa Decker Camiones, en Guerrico. El movimiento fue brusco, inesperado, y dejó el tránsito en alerta.

El auto quedó dado vuelta, fuera de la calzada. A su alrededor, el silencio inicial se transformó en urgencia. Automovilistas que pasaban redujeron la marcha y empezaron a mirar lo que había pasado.

Minutos después llegó la asistencia. Una ambulancia comenzó a trabajar en el lugar mientras se intentaba asistir a los ocupantes. Por ahora, no hay información oficial sobre su estado.

Las causas del vuelco todavía son una incógnita. La situación sigue en desarrollo y se espera información oficial en las próximas horas.

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