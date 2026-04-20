¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 20 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Accidente ruta 22

Vuelco sobre Ruta 22: un auto terminó dado vuelta y hay asistencia en el lugar

El siniestro ocurrió en Guerrico, a la altura de Decker Camiones. Un vehículo volcó sobre la banquina sur y una ambulancia interviene en la escena.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 12:58
PUBLICIDAD
El hecho generó tensión en plena Ruta 22. Aún no se confirmaron las causas del vuelco ni el estado de los ocupantes. Foto: AN Allen.

La escena se armó en segundos. Un vehículo que circulaba por la Ruta 22 terminó volcado sobre la banquina sur, a la altura de la empresa Decker Camiones, en Guerrico. El movimiento fue brusco, inesperado, y dejó el tránsito en alerta.

El auto quedó dado vuelta, fuera de la calzada. A su alrededor, el silencio inicial se transformó en urgencia. Automovilistas que pasaban redujeron la marcha y empezaron a mirar lo que había pasado.

Minutos después llegó la asistencia. Una ambulancia comenzó a trabajar en el lugar mientras se intentaba asistir a los ocupantes. Por ahora, no hay información oficial sobre su estado.

Las causas del vuelco todavía son una incógnita. La situación sigue en desarrollo y se espera información oficial en las próximas horas. 

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD