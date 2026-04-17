En la continuidad de su andar copero, San Lorenzo recibe a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Grupo D de Copa Sudamericana. El Ciclón pretende sumar de a tres en su estreno como local luego del 1-1 ante Recoleta de Paraguay para ponerse en la cima de su zona. El encuentro es televisado por DSports.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías de Ritis; Nahuel Barrios, Matías Hernández; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Mateo Maccari, Edison Vega, David González, Melvin Díaz, Lucas Mancinelli; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela).

La previa

Luego del empate 1-1 entre Santos y Recoleta FC, el Ciclón tiene la chance de ser líder ante los ecuatorianos, que ganaron en su debut contra el Peixe. Por el Torneo Apertura viene de un 0-0 muy flojo ante Newell's, y hasta el momento Gustavo Álvarez ganó solamente uno de los cuatro partidos que dirigió (aunque aún no perdió). En cuanto al once, Nicolás Tripichio regresaría y el DT le daría la chance al juvenil Matías Hernández en lugar de Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, Deportivo Cuenca dio el batacazo y en el debut ganó 1-0 ante Santos en condición de local, por lo que está en la cima del grupo con 3 unidades. El conjunto ecuatoriano llega al Nuevo Gasómetro con la ilusión de volver a dar la sorpresa y tener puntaje ideal en dos fechas disputadas. En el torneo local está 5° con 11 puntos y viene de perder 3-2 ante Independiente del Valle después de estar 2-0 arriba.

Los dirigidos por Jorge Célico cuentan en su cuerpo técnico con el rosarino Christian Lovrincevich, de pasado como orientador táctico de Cipolletti en la temporada 2023 del Federal A.