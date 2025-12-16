Con la mente puesta en reforzar su plantel de cara a 2026, River avanzará para incorporar a Santino Andino de Godoy Cruz. El Millonario sigue buscando nombres para renovar el equipo de cara al año que viene y se conoció que desde Núñez preparan una oferta por el delantero con pasado en la Selección Argentina Sub-20 que descendió a la Primera Nacional con el Tomba. El atacante de 20 años sería uno de los pedidos principales de Marcelo Gallardo para reformular su frente de ataque.

Las versiones sobre el interés de River comenzaron luego del descenso del elenco mendocino y la posterior eliminación del equipo del Muñeco en los octavos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, en Núñez fueron cautelosos por un motivo: faltaba que se definieran las nuevas autoridades de Godoy Cruz en elecciones. Una vez confirmado que José Mansur tendrá su tercer mandato al frente del club, desde el Millonario iniciaron tratativas, con el aliciente de que Hernán Berman, representante de Gallardo, maneja también al futbolista.

A priori, la intención es la de negociar un préstamo con opción de compra, aunque no trascendieron cifras ni ofertas concretas. La nueva directiva riverplatense, comandada por Stefano di Carlo es la modalidad de negociación preferida. El tema aquí será que Godoy Cruz pretende dinero fresco luego de haberse consumado su descenso y, en caso de prosperar la chance de un préstamo con opción futura, habrá que ver el monto que el Tomba solicita.

Andino participó del Mundial Sub-20 con Argentina, donde marcó un gol. (Foto: Instagram @santinoandino)

Los números de Andino en Godoy Cruz

El joven atacante fue de lo más destacado del cuadro mendocino en un año para el olvido. El Tomba perdió la categoría sobre el final del Torneo Clausura, pero pese a eso Andino logró destacarse con 6 goles y 3 asistencias en 30 partidos (26 de ellos como titular), que hubieran sido más de no haber participado con Argentina en el Mundial Sub-20. Con el conjunto de Diego Placente, finalista del torneo, disputó 5 encuentros ingresando desde el banco. Además, se dio el gusto de marcar el gol que selló el 4-1 ante Australia en el segundo encuentro de la fase de grupos.